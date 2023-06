La nuova vita di Branca: “Moratti mi seguiva in ogni passo. Magari tornerò all’Inter per…”

Marco Branca ha contribuito a scrivere pagine bellissime nella storia dell'Inter. Ai microfoni del Foglio l'ex ds nerazzurro ha parlato del rapporto speciale con il presidente Moratti, di quello con Ausilio e della rottura con Oriali: "Quando nel 2001 smisi di giocare, il presidente Moratti mi chiamò per offrirmi la carica di capo osservatore. Mi seguiva in ogni passo. Un giorno mi convocò nel suo ufficio: "Marco, ti voglio a capo dell'area tecnica, te la senti?" Col terrore nel cuore, accettai. Sapevo di dover imparare tutto in pochi mesi e di dovermela cavare da solo perché, per via della mia giovane età e del mio ruolo, stavo simpatico a pochi. Ausilio? Ho favorito il suo ingresso nel 2010 perché Piero era ormai da tantissimo tempo all'Inter. Mostrava passione e attenzione per i particolari. Se lavori tanto, hai meno possibilità di sbagliare. Sono felice per lui perché deve essere stato difficile gestire quella transizione. La rottura con Oriali? Non c'è mai stata l'occasione per confrontarci e onestamente non l'ho mai cercata. Tra le tante cose fantastiche che mi sono successe, ci può stare che qualcosa non torni. E su queste non ci ho mai perso tanto tempo".