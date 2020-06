Brozovic vola, nel mirino il recupero: i tifosi lo implorano di spingere sull’acceleratore

L’Inter è uscita da San Siro con un pareggio e l’amaro in bocca. Il Sassuolo si riconferma bestia nerissima per i nerazzurri e porta a galla alcuni limiti ancora troppo evidenti nella squadra di Conte. Uno dei temi sotto i riflettori è sicuramente quello del centrocampo con le numerose defezioni. Lo ha evidenziato anche il tecnico nerazzurro ieri, che già da domenica prossima potrebbe ritrovare uno dei suoi pilastri. Marcelo Brozovic sta infatti lavorando alacremente per recuperare. Sui social il centrocampista ha postato una foto che fa ben sperare e che ha spinto i tifosi a chiedergli di accelerare. “Torna tra tipo dieci secondi”, è il grido social dei sostenitori interisti.