Capuano: “Conte ha bocciato Eriksen. Non lo vede, ma in realtà ha voluto anche dire che…”

Stanno facendo discutere le parole rilasciate da Antonio Conte su Eriksen nella conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Torino. Sull’argomento è intervenuto anche il giornalista Giovanni Capuano, che su Twitter ha scritto:

“La bocciatura di #Conte su #Eriksen sembra netta e definitiva. In sostanza, dice il tecnico, ha giocato come e più di altri, se serve lo chiamerà ancora ma non lo vede e non lo proverà in situazioni tattiche diverse per cercare di venirgli incontro“.