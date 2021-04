Conte posta l’azione del gol di Lukaku, Cattelan: “Madonna come giochiamo male”

Il conduttore, tifosissimo della squadra nerazzurra, ha voluto contribuire al dibattito calcistico sul gioco di Antonio Conte con una battuta che il tecnico ha gradito.

Al post di Conte hanno risposto numerosissimi tifosi, facendo i complimenti al tecnico per la vittoria ma anche per l'impegno e il lavoro che traspare da azioni come queste. Tra i commentatori anche Alessandro Cattelan, tifosissimo dei nerazzurri, che ha ironizzato con queste parole: "Madonna come giochiamo male... che bruttiiiii". E Conte ha ribattuto divertito. Fa sorridere infatti come si stia discutendo da ieri sera di possesso palla e brutto gioco dell'Inter, che anche ha dimostrato di sapersi imporre con intelligenza. Attaccando, ma -quando serve- anche soffrendo.