Juve-Fiorentina, furia Ceccherini: “State sul ca..o a tutta Italia! E non perché vincete…”

La rabbia è tanta. E non può essere altrimenti, dopo una partita così. Quello che è accaduto durante Juventus-Fiorentina è stato visibile a tutti e le polemiche, come prevedibile, non si sono fatte attendere. Prima il presidente della viola, Rocco Commisso, che si è scagliato contro l’operato degli arbitri. Poi, Federico Ceccherini, difensore della squadra di Iachini, che non è riuscito a trattenere la sua rabbia sui social. Rispondendo a un tifoso juventino che lo aveva punzecchiato su Instagram, infatti, Ceccherini ha scritto: “Se state sul ca..o a tutta Italia fatevi due domande!! E ti anticipo già che non è perché non vincete…“.

Ceccherini ha poi cancellato il post e i commenti. Quel che è certo, però, è che la rabbia resta…

(Fonte: violanews.com)