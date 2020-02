Pistocchi avvisa Piccinini: “Io ultimo a dire cose scomode su Nedved. E sai…”

Dopo la vittoria della Juventus sulla Fiorentina, si è sollevato un polverone. Due i rigori assegnati ai bianconeri nel corso della gara. Su uno pochi dubbi, sul secondo invece i dubbi sono stati tanti e ne ha parlato anche il presidente Commisso a fine gara. Nedved, vice presidente bianconero, ha risposto al numero uno viola sottolineando che le sue parole non facevano bene al calcio e che la capolista ha vinto meritatamente.

Nella polemica è intervenuto a gamba tesa Piccinini: “Per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose nei confronti degli arbitri”, ha scritto su Twitter l’ex telecronista di Mediaset. E poco dopo queste parole è arrivato il commento di Pistocchi che certo non spegne la polemica: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io….e sai bene come è andata a finire“. Il giornalista si riferisce al fatto che per alcune critiche sollevate ai bianconeri non è più riuscito a lavorare come prima e non lo ha mai nascosto sui social.