Labate confida in un Conte-bis all’Inter, Serena: “Succederà al prossimo giro di…”

Antonio Conte tornerà ad allenare l'Inter in futuro? Secondo il giornalista Labate sì. Anche Aldo Serena ha espresso la sua opinione in merito...

L'intervista di Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport sta tenendo banco tra i tifosi nerazzurri (amareggiati per la sua partenza) e tra gli addetti ai lavori. L'ex tecnico dell'Inter ha spiegato le sue ragioni alla Rosea, parlano di un progetto che per lui non è mai cambiato.