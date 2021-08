Conte, una nota agenzia di comunicazione gli dà il benvenuto tra i suoi assistiti

L'ex allenatore nerazzurro ha firmato un contratto con la Stars on Field: gestisce le immagini di personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport

Si lui si diceva che poteva tornare ad allenare in Premier League. Ma alla fine sarà in tv, tra gli opinionisti della CL di Skysport. Un segnale di questa nuova avventura è arrivato anche da una scelta particolare dell'ex allenatore dell'Inter. Antonio Conte, ha firmato un contratto con la Stars on Field ed è entrato nella scuderia di personaggi noti gestiti dalla nota agenzia milanese.