Cremonese, una vittoria che mancava da anni: “Quello stesso giorno esordiva Valentino Rossi”

Sui social il club, dopo la gara in campionato con la Roma, ricorda l'ultima vittoria in Serie A arrivata 27 anni fa

Contro la Roma la Cremonese ha ottenuto la prima vittoria in questa stagione di Serie A. Risultato storico per i grigiorossi, l'ultima vittoria in Serie A risaliva al 31 marzo del 1996, ben 27 anni fa.