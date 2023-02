Serie A, prima vittoria in campionato per la Cremonese: è 2-1 contro la Roma

La Cremonese trova la prima vittoria in questo campionato di Serie A. Finisce 2-1 per la squadra di Ballardini contro la Roma di Mourinho

La Cremonese trova la prima vittoria in questo campionato di Serie A. Finisce 2-1 per la squadra di Davide Ballardini contro la Roma di José Mourinho, decisivo il gol su rigore di Ciofani nel finale. In precedenza prima aveva segnato Tsadjout, poi Spinazzola prima della rete finale.