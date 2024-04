Manca sempre meno al rientro in campo di Juan Cuadrado, che scalda i motori prima di tornare a disposizione dell'Inter

Ed è lo stesso laterale colombiano ex Juventus a preannunciare il prossimo ritorno attraverso questo post su Instagram:

"Mi manca fare ciò per cui Dio mi ha creato, ma con Fede tornerò presto, perché per coloro che amano Dio tutte le cose andranno per il meglio".