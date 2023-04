Inter, Dalmat: “Il Benfica è forte, ma ho fiducia. Oggi niente errori davanti la porta”

"Spero vedere una bella partita questa sera. Non sarà facile per l'Inter vista la sua situazione e anche perché il Benfica è un avversario forte. Certo, il Benfica non è il Real o il City, ma è forte e ricordiamo che è arrivato primo nel girone davanti al Psg, inoltre giocano bene".

"Sicuramente l'Inter avrà situazioni per fare gol, ma questa volta non devono sbagliare altrimenti contro questo tipo di squadre di puniscono. Io ho fiducia, un pareggio sarebbe perfetto o perché no, vincere 1-0 come hanno dimostrato di saper fare in Champions".