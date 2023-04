ESCLUSIVA D.Miranda: “Otamendi e Bah gravi perdite per il Benfica. Temo la fisicità dell’Inter e…”

Le parole dell'ex centrocampista del Benfica e della nazionale lusitana sul match di andata contro l'Inter

Francesco Parrone

Quella di Lisbona sarà un grandissimo banco di prova per l'Inter di Simone Inzaghi, che si troverà difronte un Benfica voglioso di ripetersi contro un'italiana dopo aver battuto la Juventus proprio in Champions League qualche mese fa. La squadra lusitana arriva alla sfida contro i nerazzurri dopo la sconfitta in campionato contro il Porto, tuttavia quella di stasera sarà una sfida decisamente diversa nella quale l' Inter dovrà dare il meglio per fare un risultato positivo in vista del ritorno.

In chiave biancorossa a pensarla così - in esclusiva ai microfoni di FCINTER1908.IT - è anche l'ex bandiera del Benfica, Diamantino Miranda, che ha indossato la maglia delle aquile dal 1982 al 1990. "Mi aspetto una buona partita fra due grandi club, con un'enorme storia e tradizione e con tanti bravi calciatori. L’Inter non è in un buon momento ma il Benfica arriva da una brutta sconfitta che spero non incida negativamente nel match contro i nerazzurri".

Quali sono i punti forti e quelli punti deboli della squadra di Schmidt? "Il punto forte è sicuramente il collettivo, giocano da squadra. Hanno grande mobilità e tecnica, questo riguarda quasi tutti i giocatori. La grande fiducia dimostrata finora nelle partite di Champions è “figlia” dei buoni risultati raggiunti. Sui punti deboli credo che le assenze di Otamendi e Bah siano importanti. Per gli altri lascio a Inzaghi capirlo (ride ndr)".

Che clima si troverà l’Inter al Da Luz dopo aver già assaggiato quello del Dragao di Porto? "Un ambiente normale, quello di un grande club. Ci sarà uno stadio strapieno, una bolgia e ci sarà tanto appoggio e affetto verso la sua squadra. Tuttavia i tifosi dell'Inter saranno al sicuro perché verranno accolti con grande civiltà, educazione e simpatia".

Cosa ne pensa invece del momento dell’Inter? Cosa teme della squadra di Inzaghi?"Penso sia una squadra con tanti bravi giocatori ma per Inzaghi finora non è stato facile amalgamarli e farli diventare un gruppo al top. Rimane comunque una bellissima squadra. Basta che 3 o 4 calciatori siano ispirati per far diventare tutto pericoloso. La loro fisicità è da temere perché il Benfica patisce troppo giocare contro squadre molto fisiche".

A proposito di calciatori. Come mai Joao Mario all’Inter non ha fatto bene? "Sono sempre stato dell' opinione che il calcio più adatto a João Mário fosse quello italiano. L'ho detto parecchie volte in tv. Poi io onestamente non so cosa sia successo e perché lui non abbia avuto successo in Italia. Ma su una cosa sono sicuro, il João Mário di oggi sarebbe stato utilissimo all’Inter".

Può farci un pronostico sulla gara?"In Portogallo c’è un detto che dice "il pronostico solo a fine partita" (ride ndr). Scherzi a parte, nonostante sia una gara difficile spero che il Benfica possa fare un risultato che gli permetta di gestire al meglio la gara di ritorno a Milano".