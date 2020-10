Danilo D’Ambrosio ha fatto capire di non essere per niente soddisfatto del pareggio contro la Lazio. A lasciargli l’amaro in bocca – a lui e ai suoi compagni di squadra – è stato proprio il risultato. Il giocatore nerazzurro lo ha ribadito sui social: l’Inter avrebbe decisamente meritato di raccogliere di più da questa sfida. “Un punto che ci va stretto!”.