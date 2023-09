Inter, il gol di Dimarco fa impazzire Frattesi e Pavard. E Benji l’interista a fine gara…

Federico Dimarco archivia la pratica Empoli con uno straordinario gol di sinistro. Una perla che permette ai nerazzurri di Inzaghi di portare a casa tre punti fondamentali in questo avvio di stagione. L' Inter ha infatti inanellato la quinta vittoria consecutiva, ribadendo le distanze con le altre squadre in classifica. Gara faticosa quella giocata dai nerazzurri a Empoli, che ha però evidenziato come questa squadra sia maturata anche nella pazienza. E alla prima occasione ha colpito senza paura.

La reazione al gol di Dimarco

Federico ha dedicato il suo gol a Marko Arnautovic, che oggi si è infortunato. Per l'attaccante nerazzurro si parla di distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, da valutare nei prossimi giorni. Il gol di Dimarco non ha infiammato solo i tifosi sugli spalti e a casa ma anche i suoi compagni di squadra. Il primo a rendere omaggio alla bellezza del gol di Federico è Pavard, che fa un gesto con la mano facilmente traducibile in "tanta roba". Tra l'altro il gol di Dimarco ricorda un gol bellissimo che Benjamin segnò ai Mondiali. Anche Frattesi è abbagliato: per lui mani nei capelli, come a dire "ma che gol ha segnato". Da segnalare infine l'affiatamento di Benji Pavard l'interista con i suoi tifosi. A fine gara il difensore francese ha esultato per la vittoria battendo il pugno sullo stemma dell'Inter all'indirizzo dei suoi tifosi, che lo adorano ogni giorno di più.