La fidanzata di Costa attaccata sui social: “E la quarantena?” lei: “Fatto il tampone e…”

In casa bianconera non lesinano i tamponi dopo aver scoperto la positività di Daniele Rugani (comunicata tre giorni dopo Juventus–Inter dell’8 marzo). È notizia di ieri che anche Paulo Dybala e la fidanzata Oriana Sabatini sono risultati positivi al coronavirus. Eppure molti giocatori bianconeri hanno forzato la quarantena e hanno fatto ritorno dalle loro famiglie nei loro paesi di origine. Cristiano Ronaldo subito dopo Juve-Inter, poi Higuain, Pjanic e Khedira, infine Douglas Costa. Tutti, secondo quanto riportato dai giornali, autorizzati dal club per motivi personali.

A proposito di Douglas Costa, la sua fidanzata aveva lasciato Torino già intorno al 13 marzo (data in cui postava da Instagram). Sui social Nathalia Felix è stata attaccata per aver lasciato l’Italia ed essere in giro. “Sei tornata dall’Italia e perché non sei stata messa in quarantena??”, le ha chiesto un follower su Instagram. La fidanzata di Costa ha risposto così: “Ho fatto il tampone ed è risultato negativo”. In casa Juventus sembra siano stati fatti anche tamponi a tutte le wags, quindi.