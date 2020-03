Selvaggia Lucarelli: “A Dybala e fidanzata fanno i tamponi, in Lombardia ai moribondi…”

“Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala , fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi. Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip”. Con queste parole Selvaggia Lucarelli ha denunciato il fatto che nella regione più colpita in Italia dal coronavirus non stiano facendo tamponi a tappeto. Paulo Dybala Oriana Sabatini hanno annunciato di essere risultati positivi al tampone dopo aver trascorso già una decina di giorni in quarantena.