Foto romantica di Simone Inzaghi in vacanza, i tifosi si scatenano: “Mister, quest’anno…”

C'è un unico modo per far arrivare un messaggio a mister Inzaghi: scrivere alla moglie sui social

Simone Inzaghi si gode le vacanze con un pensiero al calciomercato della sua Inter. Dopo Thuram i dirigenti nerazzurri stanno chiudendo anche per Davide Frattesi, obiettivo dichiarato e cercato con grande determinazione. In vacanza c'è naturalmente spazio anche per un po' di romanticismo, come raccontano le fotografie pubblicate dalla moglie Gaia sul suo profilo social. I tifosi nerazzurri le hanno commentate con tanto affetto e ne hanno approfittato per mandare alcuni messaggi al mister.