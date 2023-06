Ibrahimovic si ritira, il messaggio dell’Inter: “In bocca al lupo, grande campione”

"Sì, lascio il calcio. Non l’avevo detto a nessuno, neanche alla società o alla mia famiglia. Ringrazio anche voi per la pazienza, ora avrete meno lavoro. Forse". Con queste parole Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

Lo svedese, che da tempo convive con molti guai fisici, non ha certezze sul futuro: "Non ho pensato di andare al Monza, intanto. Ora devo capire cosa farò. Essere allenatore o direttore sportivo è una responsabilità". Intanto l'Inter ha voluto salutare Ibrahimovic, protagonista con la maglia nerazzurra per tre stagione in cui ha vinto altrettanti scudetti: "In bocca al lupo, grande campione".