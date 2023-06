Lukaku: “All’Inter come fratelli con lo stesso spirito del 2010. Voglio godermi la finale”

Ogni volta che Romelu Lukaku segna, butta gli occhi al cielo e pensa a suo nonno che è morto quando aveva 12 anni, quattro anni prima del suo debutto da professionista con l'Anderlecht. "Gli ho promesso che mi sarei preso cura di mia madre, quando avevo 12 anni, l'ho fatto. Quindi ogni volta che guardo mia madre e la vedo sugli spalti, lo guardo dopo ogni gol", dice Big Rom intervistato dalla CNN . Giocare la finale della Champions League è l'apice per qualsiasi giocatore e alla domanda su cosa significherebbe questo momento per suo nonno, Lukaku risponde sicuro: "Molto. Quando vedo mio figlio, vedo così tanto di lui…Mio nonno, per me era il mio numero uno. Era il mio più grande fan", dice il belga che non riesce a trattenere le lacrime.

"Non ho potuto guardare qualche finale di Champions League, ma ora, per grazia di Dio, posso giocarne una. Essere in questa posizione ora, avere la mia famiglia lì, sarebbe una cosa bellissima perché è come chiudere un cerchio". In prestito dal Chelsea, Lukaku è tornato all'Inter nel giugno 2022. L'esperienza in nerazzurro durante la pandemia, afferma Lukaku, ha consolidato una sorta di "fratellanza" tra i giocatori, molti dei quali costituiscono ancora il nucleo centrale della squadra. "È stato un momento emozionante perché noi, davvero come squadra, abbiamo passato così tanto tempo insieme", dice. "In quel periodo passavo davvero molto più tempo con i miei compagni di squadra che con mio figlio maggiore... giocando, tornando in albergo, restando nella stanza, guardando le partite insieme, cose del genere".