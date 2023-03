Icardi celebra Wanda, giornalista lo attacca: “Che film vedi? Sei lo zimbello dello spettacolo”

Botta e risposta con un giornalista argentino, volano insulti

Un giornalista argentino di Radio Mitre ha commentato le dichiarazioni innamorate di Icardi con grande ironia: "Ma quale film sta vedendo, Mauro?". Il giocatore del Galatasaray non ha lasciato correre e ha risposto così: "Dovresti essere un po' più informato, oppure non hai visto l'intervista concessa alla TV italiana? Oppure l'hai vista e fai il finto tonto per unirti a qualche follower che dice cose stupide. Nel caso non l'avessi vista, te lo chiarirò in prima persona e da una fonte diretta... Stiamo insieme, continueremo a stare e saremo sempre insieme". L'ultima parola l'ha voluta avere il giornalista, Juan Etchegoyen: "Sei un povero ragazzo che vuole solo finire sui portali, giochi allo stesso gioco di Wanda e l'unica cosa che ottieni è essere lo zimbello del mondo dello spettacolo. Mi dispiace per la tua arroganza e ti dico che ho raccontato il 5% delle cose che mi sono arrivate". Il giornalista argentino ha concluso con un consiglio: "Sii chiaro con la tua ex o la tua attuale moglie e chiarisci se vi siete riconciliati o meno, è così che siamo finiti con il giochetto mediatico di mesi fa".