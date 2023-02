Wanda: “Mai stata con Maradona, mi ha reso famosa. Keita innamorato? Alla moglie dico…”

Wanda Nara si è confessata a Belve, rilasciando una lunghissima e intima intervista alla giornalista Francesca Fagnani. Si è parlato molto di Mauro Icardi e del fatto che i due siano tornati nuovamente ad essere una coppia. Ma anche della carriera di Wanda, iniziata quando era molto piccola in Argentina: "Come me la cavavo come attrice? Non ero brava, per niente. Presunta notte d'amore con Maradona? Non sono mai stata con lui. Avevano inventato che fossimo insieme. Il giorno dopo ho iniziato a capire che mi dava notorietà. Abbiamo avuto degli amici in comune, non ne ho mai parlato con lui".