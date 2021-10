Icardi e il mistero del profilo scomparso dai social: cosa è successo alla festa di Hakimi?

L'ex attaccante dell'Inter ha partecipato con la moglie Wanda alla festa in maschera per il compleanno dell'ex nerazzurro Hakimi: poi la scoperta dei follower su Instagram...

Festa in casa Psg dopo la vittoria contro il Lille. L'occasione era il compleanno di Achraf Hakimi, naturalmente rivisitato in ottica Halloween. Alla festa erano presenti i suoi compagni di squadra, tutti mascherati. Anche Wanda Nara e Mauro Icardi hanno partecipato mascherandosi: lei in versione leopardata, lui da vampiro. Poi, improvvisamente, dopo essere comparso nelle stories della moglie, Icardi è sparito da Instagram. Il suo profilo risulta disattivato. Che cosa è successo alla festa? Che cosa ha influito sulla scelta di Maurito di sparire? La crisi - risolta - con Wanda c'entra qualcosa? La drastica decisione - si legge in Argentina - potrebbe rientrare negli accordi che hanno (ri)portato la pace nella coppia. Una sorta di pegno d'amore dopo il flirt tra Icardi e China Suarez, nato proprio sui social...