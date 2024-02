Il giornalista ha condiviso un meaculpa in riferimento ad un giocatore nerazzurro in particolare

L'Inter di Simone Inzaghi è diventata un'Inter bellissima da vedere. Crea, a tratti, dipendenza. E in questa Inter ogni giocatore è cresciuto nelle sue qualità e lo ha fatto al servizio del gruppo. Per questo motivo si parla di una squadra che si muove come uno spartito musicale senza intoppi, nella quale ogni interprete sa come e soprattutto quando far sentire la sua voce.