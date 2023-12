Inter, Barella ritrova il gol (e che gol) e festeggia come da tradizione: social impazziti

Nicolò Barella ha esternato una dedica speciale dopo il gol segnato ieri contro il Napoli . "Ringrazio tanto i miei compagni. Mi sono stati vicini in un momento difficile, non mi era mai capitato: non mi venivano le giocate e non usciva niente e i miei compagni mi hanno dato fiducia e mi hanno fatto sentire importante. Questo gol è per i miei compagni, per la mia famiglia, mia moglie e le mie figlie", ha dichiarato il centrocampista nerazzurro al termine della partita vinta con merito a Napoli.

La tradizione in casa Barella

E come succede dopo ogni vittoria importante, Nicolò Barella ha aperto il vino buono. Il giocatore dell'Inter ha postato una foto del vino scelto per celebrare il gol e i tre punti in compagnia della moglie Federica. I tifosi nerazzurri hanno apprezzato la scelta e hanno colto l'occasione per rinnovare il loro sostegno e i complimenti a Barella, autore ieri di una rete pazzesca. Le tradizioni sono importanti e Nicolò le onora come si deve. Anche tornare al gol è stato importantissimo. Per lui e per l'Inter.