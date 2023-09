L’Inter domina e batte il Milan 5-1, la gioia di Pavard: “Milano è nerazzurra”

È il cinque il numero ricorrente dell'Inter: cinque derby vinti consecutivamente, cinque come i gol rifilati al Milan. La squadra di Inzaghi ancora una volta ha mostrato ha dominato nella stracittadina giocando una gara perfetta. Benjamin Pavard non ha ancora fatto il suo esordio in nerazzurro, ma ha potuto respirare la grande atmosfera che si respira a San Siro in serate così. Sui social 'Benji l'interista' ha esultato per la grande vittoria: "Milano è nerazzurra", ha scritto il francese postando la foto della coreografia della curva.