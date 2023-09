Inzaghi: “Grandissimo derby. Thuram? L’Inter lo voleva già a dicembre, grandissimo acquisto”

"Siamo i più forti d'Italia? Assolutamente no. Abbiamo fatto un ottimo inizio e un grandissimo derby. Sempre concentrati, giuste distanze, gol nei momenti giusti, i nuovi entrati sono stati bravissimi. Complimenti a questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo inizio di stagione. Siamo solo all'inizio, non abbiamo fatto ancora nulla, ma siamo contenti di aver regalato questa gioia ai tifosi. Mkhitaryan? Lo conosciamo tutti: leggo tutto, ma ascolto poco. Sono contento per quello che hanno fatto i ragazzi. Ero preoccupato, perché nelle prime giornate abbiamo avuto una settimana per preparare questa partita, invece questa volta no. Mi fa enormemente piacere vincere il derby tutta la gente, la società. Quattro derby vinti ci hanno portato un trofeo e una finale di Champions, oltre a questo momentaneo primato in classifica".