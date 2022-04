Inter, De Vrij: “Non c’è sensazione migliore che vincere davanti ai nostri tifosi”

Il giorno dopo la vittoria contro il Verona, il difensore olandese esulta per i tre punti

Dopo la vincente trasferta di Torino, l'Inter ha trovato la seconda vittoria consecutiva contro il Verona. In questo 2022 i nerazzurri non avevano mai centrato due vittorie consecutive in campionato. Grande prova per la squadra di Inzaghi, soprattutto dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 2-0.