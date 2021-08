Prima amichevole per Lautaro Martinez: “Felice di tornare. Forza Inter”

Il giocatore nerazzurro, dopo la gara col Parma, scrive di essere contento del suo ritorno in nerazzurro

Oggi si è parlato di Lautaro Martinez in chiave mercato. Il suo agente ha smentito e ha sottolineato che all'Inter sta bene ed è tranquillo nonostante ci siano state delle offerte per lui. I tifosi nerazzurri si attaccano all'argentino ora che Lukaku ha deciso di sposare la causa del Chelsea.

Il giocatore nerazzurro sui social scrive nel post partita del Tardini dove si è giocata l'amichevole della squadra di Inzaghi contro il Parma. Vittoria per due a zero per i nerazzurri e il Toro scrive: "Felice di tornare" e ha aggiunto un Forza Inter che di questi tempi conta. I tifosi commentano e gli scrivono: "Almeno tu, non farci brutti scherzi".