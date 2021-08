CM – Non solo Dzeko, Inzaghi vuole Correa per l’Inter: la Lazio fissa il prezzo

I nerazzurri si muovono sul mercato alla ricerca di rinforzi in attacco vista l'imminente cessione di Lukaku

Edin Dzeko sempre più vicino, ma non solo. L’Inter si muove alla ricerca di rinforzi in attacco vista l’imminente cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. E un altro giocatore offensivo può arrivare sempre dalla Capitale, ma dalla Lazio per Calciomercato.com: “Non solo il possibile colpo Dzeko. L'Inter prenderà un'altra punta, che potrebbe essere il laziale Correa, un attaccante che Simone Inzaghi conosce bene e che, nelle idea della società, si adatterebbe bene alla rosa attuale. Per l'ex Samp Lotito chiede 30-35 milioni”, si legge.