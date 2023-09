Un'Inter stanca e con poche idee cade per la prima volta in campionato dopo 5 vittorie consecutive. La squadra di Simone Inzaghi sbatte sul muro del Sassuolo che rimonta e infligge ai nerazzurri la prima sconfitta in questo campionato. Per l'Inter non c'è tempo di rifiatare, dietro l'angolo c'è la trasferta di Salerno.