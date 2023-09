Gds – Inter distratta. Inzaghi e l’annoso problema dei cali di tensione. Certi giocatori…

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive dell'Inter in campionato. A San Siro i nerazzurri cadono contro il Sassuolo nonostante il vantaggio firmato da Dumfries. La Gazzetta dello Sport analizza così la sconfitta della squadra di Inzaghi: "Ci risiamo con l’Inter un po’ distratta e un po’ piena di sé, convinta nel subconscio che certi risultati debbano venire in forza di una banale superiorità tecnico-fisica. La vittoria del Sassuolo non fa una piega, sei tiri in porta dei neroverdi contro due, e basta questo numero per rendere l’idea della serata sbagliata dell’Inter. Simone Inzaghi e l’annoso problema dei cali di tensione".