Inter, giovedì si torna al lavoro ad Appiano Gentile: quasi finita la luna di miele di Correa

A parte qualche sondaggio sembrerebbe che per Joaquin Correa , inserito nella lista dei giocatori cedibili fatta da Marotta e Ausilio , non ci siano ancora offerte degne di nota. Le stagioni del Tucu all' Inter sono state indubbiamente sotto le aspettative che avevano accompagnato il suo trasferimento dalla Lazio al club di viale delle Liberazione a Milano. Il mercato sta entrando nel vivo e il club nerazzurro lavora alacremente per accontentare le esigenze e le richieste di Simone Inzaghi .

Luna di miele

Joaquin Correa si è sposato da poco con la fidanzata Chiara Casiraghi. La coppia ha scelto di celebrare e festeggiare le nozze in Toscana. Poi i due sono volati in Grecia per godersi la luna di miele. Sia il Tucu che Chiara hanno condiviso alcune immagini sui social. Il giocatore dell'Inter si è tenuto anche in allenamento. Ma sul profilo della moglie trionfano le immagini romantiche di spiagge e tramonti. Ultimi giorni di relax prima di rimettersi al lavoro per la nuova stagione.