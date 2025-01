Inter sconfitta in Supercoppa, arriva l’abbraccio di Steven Zhang

L'Inter ha subito, contro pronostico e inaspettatamente per come stava andando la partita, il derby di Supercoppa italiana contro il Milan. Una sconfitta subita quando il punteggio era già sul due a zero e che brucia. Lo ha detto lo stesso Inzaghi a fine partita: «Una sconfitta dolorosa che fa male. Questa squadra si è sempre rialzata, la sconfitta brucia, c'è qualche acciaccato, ma si avanti, ci sono 6 partite in 18 giorni, bisognerà ripartire nel modo migliore». Con le sue parole il tecnico nerazzurro ha analizzato la brutta serata di Riyadh ma ha anche incoraggiato i suoi uomini a ritrovare energie fisiche e mentali per ripartire subito e concentrarsi sugli altri obiettivi di stagione.