Addio 2024, Zhang posta la festa scudetto dell’Inter sui social

L'ex presidente nerazzurro, nelle sue IG Stories, ha postato la foto del pullman della squadra in festa per le vie di Milano. Una via in particolare della città, via della Liberazione: il momento in cui la squadra con l'autobus scoperto è arrivato sotto la sede dell'Inter e ad aspettarla c'erano centinaia e centinaia di tifosi che si sono riversati in strada per festeggiare la seconda stella. Un traguardo storico per l'Inter. E indimenticabile per Steven Zhang.