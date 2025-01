L’Inter in un tweet: “Milan, complimenti per la conquista della Supercoppa”

Dall'Inter i complimenti al Milan per la vittoria della Supercoppa. In un tweet il club nerazzurro ha scritto ai rossoneri per la vittoria per tre a due in Arabia Saudita. L'Inter era passata in vantaggio e aveva raddoppiato. Ma prima in gol di Theo Hernandez, che ha dato coraggio ai rossoneri, poi il pari di Pulisic. E al 93esimo la beffa firmata da Abraham che ha chiuso la partita a favore della squadra di Conceiçao che ha vinto il suo primo trofeo da allenatore della squadra milanista.