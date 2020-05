Jordan e il canestro leggendario contro Utah: ricordate? Ma guardate bene: c’è pure… l’Inter!

In questi giorni, tanti appassionati di sport si sanno avvicinando per la prima volta, o comunque stanno riscoprendo la passione per il grande basket. Il documentario “The Last Dance“, incentrato sull’ultima stagione ai Chicago Bulls di Michael Jordan nel 1997-98, si sta rivelando un grande capolavoro nella letteratura dei documentari sportivi. Quella stagione fu decisa da una giocata rimasta poi nella leggenda dell’NBA. MJ, infatti, mise a segno un canestro meraviglioso nelle Finals contro Utah Jazz che ancora tutti ricordano.

A ripensarci, chiunque ha ancora impressi nella memoria gli attimi di quella giocata. In pochissimi, però, si sono accorti che a quell’evento c’era anche… l’Inter. Eh già, perché se si ingrandisce l’immagine al momento del tiro di Jordan, si nota sugli spalti di quello che oggi si chiama EnergySolutions Arena un tifoso con la maglia nerazzurra addosso.

Una circostanza curiosa, uno sprazzo di Inter anche lì dove proprio non ti aspetti. In uno scatto leggendario e che rimarrà per sempre nella storia dello sport. A evidenziare il tutto è stato lo stesso club nerazzurro su Twitter: