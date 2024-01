Juan Jesus: “La sconfitta con l’Inter fa ancora male. Uno di voi in privato mi ha mandato…”

Con un lungo post su Instagram, Juan Jesus torna sulla sconfitta in finale di Supercoppa contro l'Inter

Con un lungo post su Instagram, Juan Jesus torna sulla sconfitta in finale di Supercoppa contro l'Inter. "Fa ancora male. Perdere così dopo una lotta all’ultimo pallone e mezz’ora in dieci… Uno di voi in privato mi ha mandato la foto della figlia che piange dopo la nostra sconfitta. Fa terribilmente male!