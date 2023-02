Lady Lautaro in dolce attesa, i tifosi ironizzano sul Toro: “Anche stavolta ha scambiato…”

La bellissima famiglia di Lautaro Martinez si allarga. Lo hanno annunciato insieme sui social Agustina e Lauti, postando una tenera foto di famiglia con la piccola Nina, il cane e l'ecografia del bimbo (o bimba) in arrivo.

La notizia di una presunta gravidanza dell'argentina era stata precedentemente diffusa dai giornalisti di LAM. Agustina è tornata sull'argomento con un post: "Solo ora era sicuro dirlo, volevo che uscisse prima da noi e non dagli operatori sanitari che hanno fatto trapelare tutto quando ero di appena 5 settimane. L'importante è che tutto stia andando bene e che possiamo condividerlo ora".

L'ironia dei tifosi

Agustina ha poi risposto alle domande più frequenti dei suoi fan. In tantissimi le hanno infatti chiesto se anche questa volta Lautaro Martinez avesse scambiato il test di gravidanza per un test del Covid. "No, questa volta ha capito al volo", ha risposto ridendo Agustina.