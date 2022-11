Lautaro, l’aneddoto sulla gravidanza di Agustina: “Quando ha visto il test mi ha chiesto…”

Lautaro Martinez avrà due tifose speciali a supportarlo in Qatar. Si tratta della compagna Agustina Gandolfo e della piccola Nina. Proprio a proposito della nascita della bimba l'argentina ha raccontato un divertente aneddoto a Telefe. La coppia aveva già parlato di avere figli e in pandemia Agus è rimasta incinta: "Ho mostrato a Lautaro il test positivo e lui mi ha detto come prima cosa: 'Hai il covid?' (ride, ndr)".

"Ci sono volute due settimane per assimilare la gravidanza. Lauti era in modalità aereo, seduto sul divano a fissare un punto nel vuoto. Poi abbiamo fatto l'ecografia e sentito il battito del cuore, e basta". Nina è nata il 1° febbraio 2021. «È stato difficile perché eravamo lontani dalla famiglia», ha ammesso la fidanzata del giocatore dell'Inter. Lautaro giocherà il suo primo Mondiale e Agustina e Nina lo seguiranno in Qatar per fare il tifo per lui: “Vedo la sua perseveranza, la sua perseveranza e quanto ha lavorato per arrivarci. Mi dà molte soddisfazioni quando ottiene ciò che vuole".