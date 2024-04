Scudetto Inter, Piazza Duomo tutta illuminata: atmosfera da brividi

Spettacolo in Piazza Duomo a Milano: atmosfera da brividi creata dai tifosi dell'Inter in attesa dei giocatori nerazzurri

Spettacolo in Piazza Duomo a Milano. Tutti i tifosi dell'Inter presenti in attesa dell'arrivo dei pullman scoperti hanno acceso i flash dei propri telefoni per illuminare la piazza. Atmosfera da brividi, tra cori e giochi di luci. Aspettando l'arrivo dei giocatori nerazzurri, atteso attorno alle 23.