Lautaro e il bilancio dell’ultimo giorno dell’anno: “Grazie 2024”

È stato un 2024 speciale per lui perché grazie ai suoi è arrivato prima lo scudetto della seconda stella per l'Inter e perché ha vinto, da protagonista, la Copa America con l'Argentina. Un anno pieno e intenso per Lautaro Martinez che in un post sui social ha ringraziato l'anno che sta per chiudersi. Pur nella difficoltà vissuta nell'ultimo periodo, con un digiuno durato dal 3 novembre fino alla gara contro il Cagliari del 28 dicembre, l'attaccante argentino non può che essere grato per quest'annata fantastica.