Si parla del miglior attaccante del 2024 a Cronache di Spogliatoio. Per Fernando Siani, il voto lo merita Lautaro Martinez. Riccardo Trevisani insorge per la scelta.

Siani: "Io ho votato Lautaro, è vero, i numeri di Trevi sono inattaccabili ma Lautaro è pur sempre il capocannoniere dell'ultimo campionato, è pur sempre il capitano della squadra che ha dominato, stravinto la stagione scorsa, è un giocatore che in estate ha vinto la Coppa America, è in un momento oggettivamente difficile, complicato, dove non riesce a dare le certezze che ci ha dato negli anni scorsi. Ma io dico che il 2024 è anche l'anno in cui Lautaro Martinez ci ha fatto pensare che merita di essere il giocatore che guadagna di più in tutta la Serie A. Resta pur sempre, secondo me, un attaccante incredibile"