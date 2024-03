L'attaccante argentino ha ringraziato i tifosi nerazzurri per la standing ovation che gli hanno tributato in Inter-Atalanta

Quello tra Lautaro Martinez e i tifosi dell'Inter è un legame forte, indissolubile, un legame nato fin dal suo arrivo a Milano. Il Toro è da sempre beniamino dei tifosi che di lui amano, più che i gol, il suo impegno e la sua determinazione ogni volta che scende in campo con la maglia nerazzurra. L'ultimo episodio risale a Inter-Atalanta quando l'attaccante è stato sostituito e i tifosi si sono alzati in piedi. Il club nerazzurro ha postato le immagini e Lautaro ancora una volta ha voluto ringraziarli: "Grazie tifosi per il vostro affetto".