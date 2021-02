Inter, Lautaro esalta il gioco di squadra in campo e a casa: “Il miglior papà del mondo”

L'attaccante argentino ha esaltato l'unione del gruppo squadra Inter. Ma il Toro fa gioco di squadra anche a casa e gestisce senza problemi anche la bimba appena nata.

Anche a casa il Toro non si risparmia e fa gioco di squadra con la compagna per accudire la piccola Nina, nata da neanche un mese. Lautaro non ha problemi neanche con il cambio di pannolino e si alterna volentieri con la compagna per far dormire la neonata. Agustina non ha dubbi: "È il miglior papà del mondo".