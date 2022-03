Lautaro positivo al Covid, la fidanzata: “Io e Nina stiamo bene, negative perché…”

L'attaccante nerazzurro non ha potuto raggiungere l'Argentina: fermato da un tampone positivo al Covid

Lautaro Martinez non potrà raggiungere i compagni nel ritiro della Nazionale argentina perché ieri è risultato positivo al Covid. Insieme a lui sono stati testati tutti i giocatori nerazzurri in partenza per le rispettive Nazionali. La compagna dell'attaccante nerazzurro ha rassicurato i follower sui social in merito alla sua salute e a quella della piccola Nina: "Noi stiamo bene. Lo avevamo già quindi siamo negative".