Carnevali: “Sensi? Bloccato dagli infortuni, tifiamo per lui. Tornerà in una big e…”

Giovanni Carnevali ha parlato così di Stefano Sensi, a margine di un evento benefico al Monzino: le sue parole

"Siamo legatissimi a Sensi e Caputo, non solo come giocatori ma anche come ragazzi che sono straordinari, facciamo il tifo per loro. Sono due a cui siamo molto legati. Sensi? Ha bisogno di ritrovare se stesso, cambiare società può aiutarlo ma tornerà in un grande club, probabilmente tornerà all'Inter ma è un giocatore di grandissima prospettiva, è stato bloccato dagli infortuni e qualcosa è andato storto ma è un giocatore di grande qualità".