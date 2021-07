Social / Lukaku si tiene in forma anche fuori dal campo: il pranzo di Big Rom

Il giocatore belga ha fatto della cura all'alimentazione una tra le tante armi vincenti...

Romelu Lukaku si è presentato ad Appiano Gentile già in discreta forma. L'attaccante belga non ha lesinato sugli allenamenti in vacanza, alternando gli esercizi al relax nelle località di mare dalle quali ha postato numerose "cartoline". Il mix vincente, che due anni fa - proprio all'Inter - gli ha fatto ritrovare la perfetta forma, è fatto proprio da allenamenti e da una cura particolare per la sua alimentazione. Big Rom ha imparato la lezione e non ha più smesso di stare attento anche a tavola. Come dimostra la foto del pranzo postata oggi.