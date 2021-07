FCIN1908 / Applausi per Lukaku, Big Rom è già pronto per Inzaghi: ha dimostrato…

Le ultime da Appiano Gentile raccontano di un Big Rom già in grandissima forma. Complici le vacanze all'insegna di rigorosi allenamenti...

Applausi per Romelu Lukaku. Le ferie dell'attaccante belga sono state esemplari. Il belga si è allenato praticamente tutti i giorni. Big Rom ha iniziato la stagione già sotto l'ombrellone, concedendosi un meritatissimo relax dopo gli ultimi due campionati concentrati e sfibranti. Riposo, ma non troppo. Lukaku ha condiviso spesso le immagini dei suoi allenamenti con i tifosi e nulla di quell'attività social era di facciata.

Allenarsi durante le vacanze non è una prescrizione obbligatoria e proprio e anche per questo l'applicazione di Lukaku la dice lunga sulla sua volontà e ambizione di giocatore. Simone Inzaghi sta ritrovando giocatori più o meno pronti in questo ritiro. Si lavora per ritrovare tutti la condizione ottimale necessaria ad affrontare una stagione piena di impegni. A quella stagione Big Rom non voleva arrivare impreparato. La sua condizione è già molto buona. Potrebbe anche trovare spazio nell'amichevole contro il Crotone. Portare una corona, dimostrando di meritarsela sempre, non è da tutti.