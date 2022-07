Lukaku vuole tornare dall’Inter al meglio: altro giorno di allenamento

Si sta allenando per tornare dall'Inter in forma. Romelu Lukaku è in vacanza ma c'è un preparatore personale a seguirlo per potersi poi presentare alla Pinetina al meglio. Il giocatore sta condividendo con i suoi follower alcuni momenti della sua giornata, alcuni condivisi con il neo portiere nerazzurro Onana, scandita da relax e allenamenti e anche oggi ha postato una foto dal campo che ospita le sue sedute dedicate.